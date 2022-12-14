Заезженные рифмы и банальные мелодии, – почему Tember Blanche раскритиковали современные песни

Группа Tember Blanche – финалисты Нацотбора Евровидения-2022. Они высказались о современных украинских песнях: по словам артистов, сейчас звезды пишут не всегда качественную музыку.

Финалисты Национального отбора на Евровидение-2022 Tember Blanche создают музыку в стиле инди-поп. Они рассказали для 24 канала, что думают о современной музыке

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Tember Blanche о современных песнях

Александра и Владислав рассказали, что, хотя российские песни слушают уже не так много, но появилась другая проблема – некачественный украинский контент.

Многие "музиканты" думают, что если они напишут песню о войне, да еще и соловьиной, они автоматически создадут ценностный продукт. К сожалению, это так не работает,

– считают музыканты.

"Нехватка украиноязычной музыки на радио и ТВ породила кучу низкосортных песен. Одни и те же фразы, заезженные рифмы (Украина – калина, Украина – едина) и банальные мелодии. Хочется, чтобы люди наконец-то поняли: не весь украинский контент автоматически хорош. Вытеснять российский инфопродукт нужно качественно".

Заметим, некоторые украинцы до сих пор не избавились от желания слушать музыку агрессора. Поэтому звезды призывают их этого не делать: