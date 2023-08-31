Вложили много сил и денег, – участник "Холостячки" Роман Свечкоренко назвал стоимость свадьбы

Участник "Холостячки-2" Роман Свечкоренко на днях сыграл свадьбу с Лерой Чернецкой. Мужчина рассказал детали их праздника и во сколько обошлась организация.

Психолог и участник "Холостячки-2" Роман Свечкоренко рассказал о свадьбе в инстаграм-сториз. Он ответил на наиболее популярные вопросы поклонников.

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Какой была свадьба Свечкоренко и Чернецкой

Празднование прошло в Житомирской области. Поздравить молодоженов приехало 65 гостей.

В общей сложности было 65 гостей, хотя должно было быть 75. Большинство из тех, кто не смог приехать, – военные. Из-за постоянно меняющегося графика и обстоятельств, у них не получилось,

– поделился Роман.



Роман Свечкоренко о свадьбе / Фото с инстаграм-сториз

По словам Свечкоренко, на свадьбу пара потратила более миллиона гривен, и точной суммы они не подсчитывали. У него также поинтересовались, "окупилась" ли свадьба.

"Нет, но мы изначально понимали, что так будет. Многие вложили сил, денег и времени в каждую деталь, но самое главное, мы делали свадьбу для себя, чтобы через некоторое время посмотреть и кайфовать".



Роман Свечкоренко о свадьбе / Фото с инстаграм-сториз



Роман Свечкоренко о свадьбе / Фото с инстаграм-сториз

Что известно об отношениях Свечкоренко и Чернецкой