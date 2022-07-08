В Донецкой области погиб участник второго сезона шоу "Эксы"
Источник:инстаграмм Светланы Погребняк
Участник второго сезона шоу "Эксы" Александр Стрикаль погиб, защищая Украину. Это произошло 6 июля во время выполнения боевого задания в Донецкой области. У мужчины осталась жена и маленькая дочь.
Трагическую новость сообщила супруга Александра – Светлана. Еще вчера она выбирала новую ванную, публиковала снимки с фотосессии, а сегодня узнала, что ее возлюбленный погиб в бою с оккупантами.
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Светлана и Александр запомнились зрителям шоу "Эксы", которое показывали на "Новом канале", яркими и веселыми всегда были на позитиве. После участия в проекте их жизнь действительно изменилась. Влюбленные наслаждались каждым днем, мечтали о будущем, воспитывали дочь Еву. Светлана в личном блоге в инстаграмме делилась моментами из жизни.
Александр Стрикаль погиб на войне
Но война разрушила все планы. Александр вместе с другими мужчинами встал на защиту Украины. 28-летний воин оборонял наши земли в Донецкой области, где и погиб во время выполнения боевого задания. Это произошло 6 июля. Жена воина не может осознать, что любимого больше нет.
Не знаю, что сказать. Я до сих пор как неживая. Саша погиб, защищая страну. Вечная память,
– написала девушка в инстаграм-сторис.
Александр Стрикаль погиб на войне / Скриншот инстаграм-сторис жены
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