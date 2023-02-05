Запал как пацан, – Слава Демин рассказал, как участница "Холостяка" не захотела с ним на кофе

На съемках пост-шоу "Холостяка" Слава Демин познакомился с участницей 12-го сезона Алиной Ершовой. Он несколько раз приглашал девушку на кофе, но она каждый раз отказывалась. Теперь ведущий рассказал это публично и намекнул, что был готов к отношениям с ней.

Слава Демин – друг детства Алекса Топольского, поэтому на финальное пост-шоу 12 сезона "Холостяка" его пригласили в качестве эксперта. Там ему понравилась Алина Ершова, и после съемки он достал ее номер телефона, чтобы пригласить на свидание. Однако за месяц они так и не встретились.

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Как Алина из "Холостяка" отшила Славу Демина

Она мне действительно понравилась с первого взгляда. Ее мышление, поведение. Со мной такого еще не было, ни разу, а тут прям запал как 13-летний пацан… Очень хотел пригласить Алину выпить кофе и пообщаться, но почему-то я постоянно получал отказы – то нет времени, то загружена,

– поделился Слава Демин.

Он "парень назойливый", поэтому не оставлял надежды встретиться с Алиной. Однако после всех отказов, похоже, забросил эти попытки: "Сняли пост-шоу еще в декабре, сейчас начало февраля, и она до сих пор не согласился выпить кофе. К отказам я отношусь нормально. Есть много факторов – возможно, не нравлюсь, возможно, Алину это не интересует, а, возможно, она просто не пьет кофе", – добавил радио ведущий.

Все равно желаю Алинке быть счастливой и благодарю, что испытал эти новые для себя чувства. Наверное, действительно, с участницами шоу "Холостяк" трудно построить отношения,

– подытожил Демин.

Что об ухаживаниях Демина говорит Алина из "Холостяка"

Напомним, Алина Ершова тоже комментировала ухаживания Славы Демина. Девушка заявила, что ведущий, в отличие от Алекса Топольского, ведет себя по-мужски, но она "сразу в водоворот с головой не бросается". Демина она якобы не отшивала, просто пока не готова к свиданиям и отношениям.

"Сейчас больше сосредоточена на себе, потому что внутренне морально устала. Чтобы начать новые отношения, мне нужно как-то восстановиться, отдохнуть, а потом об этом думать", – сказала участница "Холостяка" в интервью. Кстати, сейчас она отдыхает в Дубае, поэтому, возможно, после этой перезагрузки все же сходит с Деминым на кофе.