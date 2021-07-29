Участница "Холостяка-11" Лиза пришла на "Україна має талант": видео, которое захватывает дух
Источник:инстаграм Лизы Крутиковой
Воздушная гимнастка Лиза Крутикова в 2021 году была участницей популярного реалити-шоу "Холостяк" 11 сезон. Хоть она и не смогла завоевать сердце Михаила Заливаки, но шоу и популярность принесли ей немалую уверенность в себе. Поэтому она отправилась на шоу "Україна має талант".
Цирковая гимнастка Лиза занимается этим опасным видом спорта уже много лет. Кроме этого, она тренирует других людей в спортивных залах. Впрочем, она решила вновь выйти на большую сцену и продемонстрировать свои умения.
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Лиза вернулась на телевидение
В видеоролике, который Лиза опубликовала в своем инстаграме, можно увидеть, как девушка выполняет опасные трюки в воздухе на подвешенном обруче без всякой страховки. Из зала за ней пристально наблюдают звездные судьи: Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.
Ну вот и случилось то, чего я так ждала два года! Я на сцене. Волнение было с самого утра, я не смогла запихнуть ни грамма еды, приехав на площадку, каждый раз когда меня брали на интервью, я говорила четко: "я уверена в себе" и "сделаю все возможное"... Но мои дрожащие руки показывали обратное,
– призналась гимнастка.
Лиза поделилась, что от волнения неожиданно уснула в кресле визажиста, хотя пульс у нее был учащенный, а руки ужасно потели. Впрочем, ее поддержала сестра, а также Григорий Решетник, который стал ведущим шоу "Україна має талант" и ранее был ведущим "Холостяка-11". Поэтому родные люди положительно повлияли на Лизу.
Попала ли Лиза Крутикова в следующие этапы шоу и как судьи оценили ее выступление – узнаем уже этой осенью.
Что известно об участии Лизы Крутиковой в "Холостяке"?
- На проект девушка пришла, когда ей было 24 года. Она приехала из города Днепрорудное в Запорожской области.
- У нее есть три сестры, одна из которых тоже занимается воздушной гимнастикой.
- Училась Лиза в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств имени Утесова.
- Проект "Холостяк" Крутикова покинула в 6 выпуске. После проекта завязала тесную дружбу с полуфиналисткой шоу Розали.