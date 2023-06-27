Участница "Холостяка-11" стала мамой: фото Лизы Крутиковой с первенцем
Источник:Елизавета Крутикова
Участница "Холостяка" и гимнастка Лиза Крутикова стала мамой впервые. Она показала фотографию из роддома.
Елизавета Крутикова – участница шоу "Холостяк-11" и "Україна має талант" поделилась радостной новостью. Она стала мамой впервые – у новоиспеченной мамочки родился сын.
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Лиза Крутикова стала мамой
Гимнастка поделилась первым кадром с новорожденным малышом. Она позирует на фото с сыном на руках, а рядом – ее улыбающийся муж Константин.
Елизавета объявила, что сына зовут Дэни, он появился на свет 24 июня. "Привет, Дэни. Наш маленький учитель",
– поделилась гимнастка.
Лиза Крутикова с мужем и сыном / Фото из инстаграма Лизы Крутиковой
Напомним, Елизавета Крутикова известна публике участием в шоу "Холостяк" в 11 сезоне, где героем был Михаил Заливако. Девушка покинула проект в 6 выпуске. Потом девушка еще раз появилась на телеэкранах – на этот раз как спортсменка и гимнастка. Она у шоу "Україна має талант" и прошла в прямые эфиры. Впрочем, Елизавета не смогла выступить в финале, потому что сломала ногу.
Елизавета Крутикова сообщила о беременности в октябре прошлого года. Позже пара узнала, что у них родится сын.