У звезды "Паразитов" Пак Со Дам диагностировали рак: в каком состоянии 30-летняя актриса
Источник:CNN
У южнокорейской актрисы Пак Со Дам диагностировали папиллярный рак щитовидной железы. Девушка сыграла одну из главных ролей оскароносного фильма "Паразиты".
О болезни актрисы сообщило ее агентство Artist Company. Оказалось, что онкологию у звезды обнаружили во время регулярной проверки оформления.
Читайте также Заподозрили онкологию, – Валерий Харчишин рассказал об операции
В каком состоянии Пак Со Дам
30-летней девушке уже провели операцию, сейчас ей понадобится некоторое время на восстановление здоровья.
Из-за операции актриса пропустит рекламные мероприятия, запланированные в рамках презентации ее нового фильма-боевика Пак Де-Мин Special Cargo. В этом фильме Девушка играет водительницу-курьера, имеет замечательную репутацию среди клиентов. Однако однажды ей достается необычная доставка.
Также пока неизвестно, что будет со съемками следующего фильма Пак Со Дам – "Призрак".
Что известно о Пак Со Дам
- Родилась 8 сентября 1991 года.
- Мечта стать актрисой была со школьных лет.
- После многочисленных ролей в короткометражных фильмах Пак удалось привлечь к себе внимание режиссеров.
- В 2018 году Пак сыграла в фильме "Паразиты", где исполнила одну из главных ролей. Именно эта лента принесла ей наибольшую популярность.
- Также среди работ актрисы есть такие фильме: "Пропавшие девушки", "Красная Луна", "Блестящий ум" и другие.
Данные собраны на основе Википедии