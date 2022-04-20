У Златы Огневич забрали звание Заслуженной артистки Крыма: как она на это отреагировала

На России придумывают все новые "наказания" для неугодных им артистов, и сейчас они добрались до украинцев. После списка звезд, которым на 50 лет запрещен въезд в Россию, Злате Огневич тоже "досталось".

Певица опубликовала в инстаграм-сторис информацию, что ее лишили звания "Заслуженная артистка Автономной Республики Крым". Все потому, что она осуждает российскую агрессию, выступает для украинских военных, а ее отец, как военный врач, спасает бойцов на передовой.

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Злата Огневич родилась в 1986 году в Мурманске, Россия, в семье военного хирурга Леонида и педагога Галины. В пять лет с семьей она переехала в крымский Судак. В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, Злата отказалась сотрудничать с местными властями и не желала быть лицом рекламной кампании полуострова.

Однако такие новости совсем не огорчили Злату, а еще больше утешили, ведь теперь ее включили в список против России.

Я думала, что это произошло давно, еще со времен аннексии, потому что я говорила и говорю, что Крым – это Украина! Удивительно, что они решили сделать это только сейчас. Что я могу сказать вам, мои не друзья из Крыма, я советую вам читать книги и развивать свой интеллект, а не заниматься популизмом,

– отреагировала Злата Огневич в инстаграм-сторис.



Злату Огневич лишили звания Заслуженной артистки Крыма / Фото из инстаграм-сторис