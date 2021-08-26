У Вакарчука родился сын: журналисты предположили, кто мама ребенка
Источник:ТСН
У фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука родился сын, которого назвали Иваном. Журналисты выяснили, что мамой ребенка может быть продюсер Radioaktive Film Евгения Яцута.
Информацию о рождении сына в пресс-службе артиста подтвердили. Однако имя матери мальчика решили оставить в секрете.
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Вероятная мать сына Вакарчука
В то же время издание со ссылкой сразу на несколько источников сообщает, что первенца музыканту родила 39-летняя продюсер Украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута.
В мае 2021 года на одном из публичных киномероприятий женщину заметили беременной. Кроме того, недавно она просила друзей из Фейсбука помочь найти 2 круглосуточных нянь. Отметим, что у Евгении есть дочь София от первого брака. Однако в просьбе она упоминала о 2 детях.
Кроме этого, женщина опубликовала воспоминание с венком на Ивана Купала, загадочно подписав его: "Мой венок таки доплыл до назначения".
Пока ни Вакарчук, ни Яцуна не дают никаких комментариев. В то же время пресс-служба певца не опровергает информацию о Евгении, однако и не подтверждает ее.
У Вакарчука родился первенец: что известно
- О том, что украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые стал отцом, стало известно 25 августа.
- Мальчика назвали Иваном в честь отца певца.
- В сети сначала появилась информация, что первенец Вакарчука родился 19 августа. Впоследствии СМИ начали писать, что сын музыканта увидел свет еще в конце мая.
- 12 июня 2021 года певец объявил о разводе с женой Лялей Фонаревой. Влюбленные были в гражданском браке 20 лет.