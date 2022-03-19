"У тебя свой фронт": Позитив припомнил, как его отказали идти в терроборону

Украинский рэпер Позитив рассказал, как узнал, что началась война. Он признался, что сразу хотел идти в терроборону, но его отказали.

Экс-участник "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) на время войны живет с мамой под Киевом. Он волонтерит и помогает защитникам.

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Как Позитив узнал о войне

Артист рассказал, что в день, когда началось полномасштабное вторжение, о плохих новостях его предупредили военные.

"Мне позвонили военные, с которыми я знаком, которым я помогал еще с АТО. Они сказали: "слушай, сейчас что-то начнется". Я сделал пост, еще когда это утром началось в Киеве, что ребята все знают, пытался как-то успокоить людей. Я не верил, что будет максимально все масштабно. Подумал, ну сейчас уеду, на дачу к маме, побыть там, потом вернусь в Киев. Нифига. Все пошло гораздо сложнее", – поделился Позитив.

Рэпер добавил, что сразу после этого решил идти в территориальную оборону Киева. Однако и здесь друзья-военные посоветовали ему не совершать поспешных поступков.

Я хотел пойти в терроборону и мне сказали: "Не иди туда, у тебя свой фронт, ты нам нужен для того, чтобы волонтерить, как-то помогать нам. Ты хочешь в казарме спать, бро? Стоять на каком-нибудь блокпосте? Надо помогать нам". Поэтому сейчас я этим и занимаюсь,

– рассказал Завгородний.

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