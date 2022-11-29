У солистки известной группы из-за генератора погиб близкий человек

Солистка инди-рок-группы Vivienne Mort Даниэла Заюшкина напомнила фанам, как пользоваться генераторами, которыми сейчас обставлена вся страна. Все потому, что из-за пренебрежения базовыми правилами погиб близкий ей человек.

Украинская вокалистка и авторка песен Даниэла Заюшкина из группы Vivienne Mort подняла важную тему бытового характера. Она сделала это после того, как от испарений генераторов потеряла близкого человека. Кто из неравнодушных ей людей отравился угарным газом, певица не рассекретила.

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У солистки Vivienne Mort погиб близкий человек

За последние дни я узнала о многих случаях отравления угарным газом при использовании генератора дома. В одной деревне две семьи заснули и не проснулись, потому что не знали или не соблюдали правила безопасности при использовании генератора. Также по этой причине погиб близкий мне человек,

– шокировала Даниэла Заюшкина.

Именно поэтому фронтвумэн Vivienne Mort разместила в своем фейсбуке основные правила использования бензинового, дизельного или инверторного генератора.

Первое и главное: генератор должен находиться на открытом воздухе. Испарения генератора – это ядовитый для людей угарный газ, надышавшись которым, можно незаметно и быстро умереть, не поняв, что произошло.

Генератор должен находиться минимум в 6 метрах от окон. То есть! Нельзя использовать его на балконе, только если ваш балкон не выступает в шести метрах от дома. Генератор не должен стоять у вас под окном и на балконе.

Заправлять генератор нужно только на открытом воздухе.

Бензин или дизель следует хранить подальше от генератора – это может вызвать пожар.

Сам генератор при работе не должен касаться стен, других вещей – это может вызвать пожар.

Главные правила безопасности при использовании генераторов и газовых горелок запоминайте по ссылке . Не пренебрегайте инструкциями по эксплуатации и заботьтесь о своей жизни и здоровье.

Напомним, одна из трагедий из-за генератора произошла в селе Бобрица Бучанского района. Там мужчина, чтобы осветить, запустил его прямо в помещении, отравился угарным газом и умер. Его жену госпитализировали. В то время как в Гостомеле отравилась целая семья – 72-летняя бабушка, две ее внучки 12 и 6 лет и их 48-летний отец.

В Балаклее семья хотела согреть квартиру газовой плитой, но вытяжка была засорена и не работала. Женщину, мужа и двух их дочерей нашла мертвыми родственница. Причиной их смерти тоже стало отравление угарным газом.