У певца Ашера родился четвертый ребенок: первые фото

42-летний американский певец Ашер стал отцом в четвертый раз. Возлюбленная Дженн родила ему сына. Мальчик получил имя Сир Кастелло Реймонд.

Четвертый ребенок Ашера родился две недели назад, 29 сентября, однако звездные родители скрывали его появление на свет. Только во вторник, 12 октября, певец объявил о пополнении.

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Привет, меня зовут Сир ​​Кастелло Реймонд. Я новенький в команде Рэймонд,

– с юмором подписал Ашер фото сына.

Мальчика назвали в честь деда Дженн Гойкочеа, который ушел из жизни незадолго до появления правнука. Певец добавил, что сын появился с весом 3,5 килограмма.

В профиле с 9-миллионой аудиторией звездный отец показал милые черты малыша, однако не засветил лицо полностью. Похоже, Ашер планирует сделать это, когда Сир немного подрастет. Пока же популярный артист принимает поздравления от поклонников и известных коллег.



Новорожденный сын Ашера / Фото из инстаграма певца



Ашер с новорожденным сыном / Фото из инстаграма возлюбленной певца

Роман с Дженн Гойкочеа Ашер закрутил в октябре 2019 года. Именно тогда влюбленных заметили вместе за кулисами мероприятия Hollywood Bowl. Они до сих пор не афишируют личную жизнь и не спешат жениться.

Отметим, Сир Кастелло Рэймонд – второй совместный ребенок для Ашера и Дженн Гойкочеа. 30 сентября 2020 года музыкальная продюсер родила любимому дочь – Соверейн Бо Реймонд. У звезды есть двое сыновей от двухлетнего брака с стилисткой Тамекой Фостер – 13-летний Ашер и 12-летний Навид.