Оля Цыбульская объяснила, почему у нее не было свадьбы с мужем Сергеем

Встречаться с Сергеем Грисюком Оля Цыбульская начала еще в 10 классе. Они вместе более 20 лет, но свадьбы у них так и не было. Певица заявила, что много лет назад хотела интимную роспись, однако во время войны задумалась о пышном праздновании.

Свадьбы Оля Цыбульская начала вести в 7 классе, когда женилась дочь директора школы. Сейчас на счету певицы более 800 церемоний. Сама же она никогда не спешила в ЗАГС и не мечтала надеть белое платье. Тем более что никто не проведет ее торжество лучше, чем она.

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Почему у Оли Цыбульской не было свадьбы

У нас не было свадьбы. А кто лучше, чем я ее проведет? Мне, а значит нам, хотелось больше интимности в этом моменте. Я столько видела праздников разных, понимала, как это происходит, и в принципе в силу такого опыта удивить меня каким-то конкурсом или активностью оригинальной… А напустить полный зал людей и делать вид, что удивилась, я не могу. В какой-то момент у меня было бы на лбу написано,

– разъяснила Оля Цыбульская.

Она отметила, что долго встречалась с Сергеем, прежде чем заключить брак, поэтому штамп в паспорте не имел для нее никакого смысла. Однако на интимную роспись вдвоем – без родственников и свидетелей – все же согласилась.

"Я видела какой-то прикольный вайб такой интимной истории. Мы сделали это вдвоем – расписались, позвонили своим родным и сказали. Мы сели на самолет, улетели в Испанию, в Нью-Йорк, а родственникам всем разослали открытки с нашей общей фоткой, бутылку шампанского и сладости. Бахните за нас, мы поженились", – вспомнила артистка.

Интересно, что во время войны Цыбульская всерьез задумалась над тем, чтобы собрать родню за одним столом и отыграть свадьбу с Сергеем Грисюком.

Во время войны очень многое переоцениваешь и думаешь: "А может и надо этот праздник",

– заявила Оля Цыбульская.