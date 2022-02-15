Мир моды жесток и часто опасен, однако это другая сторона медали, которую мы, как зрители просто не видим и большинство даже не знаем о ней. Правда в том, что модели, которые мы видим в дизайнерской одежде, с идеальной фигурой и кожей, на самом деле находятся под постоянным давлением и все перечисленное – это просто маска.

К слову Вела двойная жизнь: мама "Мисс США" рассекретила, что могло стать причиной смерти девушки

Бесконечные кастинги, высокие требования от агентов и дизайнеров, безумная конкуренция, а также отсутствие приватности – все это тяжелое бремя, которое ложится на плечи каждого, кто работает в fashion-индустрии. Девушки и парни, которые работают моделями, на самом деле подвержены сильным стрессам, депрессии, психологическим расстройствам. Кому-то удается справляться с этим, но есть и те, кто не в состоянии пережить это все и к сожалению, опускают руки.

Чесли Крист

"Мисс США 2019" Чесли Крист покончила с собой. Ей было 30 лет. Чесли выпрыгнула из окна своей квартиры в Нью-Йорке. Незадолго до того, как это произошло, женщина опубликовала в своем инстаграме следующее: "Пусть этот день принесет вам покой и мир", и оставила предсмертную записку.

Челси Крест также работала адвокатом, помогая несправедливо заключенным. А ее победа на конкурсе "Мисс США 2019" стала исторической, ведь в том году победительницами трех крупнейших конкурсов красоты Америки стали темнокожие женщины.

О своем эмоциональном состоянии женщина вспоминала ранее, говоря о том, что посещает сеансы психолога, а также за год до трагедии признавалась, что ее критиковали из-за возраста и внешнего вида. Ее тело называли "мужским" и чересчур накаченным. Модель в частности говорила о том, что чувствует давление общества из-за своего 30-летия.



Чесли Крист / Фото AFP 2022, PARAS GRIFFIN

Ким Да Уль

Новость о смерти южнокорейской модели Дол Ким повергла в шок не только близких знакомых модели, но и всех, кто знал и следил за творчеством 20-летней красавицы. Супермодель и блогерша покончила с собой в своей парижской квартире 19 ноября 2009 года. В блоге, который вела девушка, ее последняя запись носила крайне депрессивный характер – модель разместила пост под названием "Поприветствуй вечность" вместе с песней "I Go Deep". Она стала жертвой кибербуллинга, когда снялась в откровенной фотосессии, в ней она была блондинкой. Тысячи разъяренных корейцев ответили, засыпав ее электронными письмами, в которых нападали за то, что она развратная или не гордится своим корейским происхождением и пытается сделать себя белой.

Однако девушка пыталась защищаться, отвечая хейтерам, что она чрезвычайно гордится тем, что родом из Кореи, но для нее это не значило ограничивать себя и слушать, что указывают ей другие. Она также спрашивала у своих критиков, обвиняют ли они белую модель, которая покрасила волосы в черные, в "попытке быть азиаткой". Ким оправдывалась, что это была съемка в одном из самых уважаемых в мире модных журналов, а не в видео для взрослых. И таких случаев критики и буллинга было немало.



Ким Да Уль / Фото из инстаграма модели

Лина Маруланда

В апреле 2010 года колумбийская фотомодель Лина Маруланда покончила с собой, выпрыгнув из окна 6 этажа своей квартиры. Известно, что перед инцидентом Маруланда переживала очень тяжелые времена, а именно бракоразводный процесс с Карлосом Оньянте. Этот непростой период заставил ее принимать антидепрессанты. Вероятно, тяжелое психологическое состояние и прием большого количества антидепрессантов могли спровоцировать ее самоубийство. Однако у девушки также были проблемы с самооценкой – хоть она и была стройной, ее все равно называли "gorda", что означает толстая.



Лина Маруланда / Фото с фан-аккаунта модели

Марго Хемингуэй

Известная американская модель и внучка известного писателя Эрнеста Хемингуэя – Марго Хемингуэй страдала от алкогольной и наркотической зависимостей. А также, так как и ее дедушка, у нее были депрессивные расстройства. Умерла девушка в июле 1996 года от передозировки фенобарбиталом. Хоть и был признан тот факт, что модель покончила с собой, семья отрицала факт самоубийства.



Марго Хемингуэй / Фото из открытых источников

Руслана Коршунова

Девушка из Алматы неземной красоты вдохновляла лучшие модельные дома планеты, ее лицо украшало обложки самых известных журналов. Однако успешная карьера не помешала страшным мыслям, и девушка выпрыгнула из окна 9-го этажа своей нью-йоркской квартиры в 2008 году. Известно, что Руслана была участницей культа "Роза мира", на их тренинги девушка ходила три месяца, и якобы ей промыли мозги. Люди, поддерживающие версию суицида Русланы, находят для того разные объяснения – от усталости до отсутствия поддержки. Девушке было всего 20 лет, ее мама до сих пор утверждает, что это не было самоубийство.



Руслана Коршунова / Фото с фан-аккаунта девушки

Люси Гордон

Люси совершила самоубийство накануне своего 29-го дня рождения. Британская фотомодель и актриса покончила жизнь в своей парижской квартире, тело обнаружил ее парень Жером Альмерс. Гордон оставила две посмертные записки: в одной были описаны пожелания относительно имущества, другая записка была адресована родителям. Утверждают, что мотивом стали проблемы в личной жизни.



Люси Гордон / Фото David Shankbone

Вивека Бабаджи

Известная индийская супермодель и актриса Вивекавека Бабаджи наложила на себя руки в собственном доме в Мумбаи в 2010 году. Бывшая участница "Мисс Мира" была одной из самых известных индийских моделей в мире моды. Пик ее популярности пришелся на 1990-е годы. Утверждают, что девушка находилась в депрессии из-за разрыва со своим бойфрендом Гаутамом Вором. Ей было 37 лет, а в ее личном дневнике, который лежал рядом с ней, последняя сделанная запись звучала так: "Ты убил меня, Гаутам Вора".



Вивека Бабаджи / Фото из открытых источников

Автор: Ирина Криксон