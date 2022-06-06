У нас все по-честному, – Оля Цыбульская призналась, общается ли с Дзидзьо

Оля Цыбульская всегда близко общалась с певцом Дзидзьо. Она призналась, поддерживает ли с ним контакт сейчас.

Украинский шоубизнес претерпел изменения во время войны. Оля Цыбульская рассказала об общении с коллегами в интервью 24 каналу.

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Общается ли Цыбульская с Дзидзьо

Исполнительница рассказала, что во время войны начала тесно общаться с Виталием Козловским – он стал ее психологом. Однако она продолжает держать контакт со звездным кумом Дзидзьо.

Я действительно общаюсь с Виталием Козловским. А с Михаилом мы не проводили время 24 на 7, у нас не было залипания, мы говорили друг с другом, когда нам того хотелось. С Дзидзьо у нас все по-честному и по-человечески,

– призналась Оля Цыбульская.

"Общение и дружба – это ведь не то, что ты видишься каждый день в кафе. Здесь можно поговорить раз в месяц, но этого разговора тебе хватит на долгий период. Мы говорили вот несколько раз недавно, он спрашивает, что я, а я периодически спрашиваю, что у него. Вот и есть настоящее, человеческое", – добавила она.

Интервью с Олей Цыбульской в видеоформате: смотрите онлайн

Напомним , долгое время в сети даже распространяли слухи о романе Оли Цыбульской и Дзидзьо. Особенно они распространялись среди фанатов после развода Дзидзьо и SLAVIA. Однако исполнитель неоднократно опровергал эти сплетни.

, долгое время в сети даже распространяли слухи о романе Оли Цыбульской и Дзидзьо. Особенно они распространялись среди фанатов после развода Дзидзьо и SLAVIA. Однако исполнитель неоднократно опровергал эти сплетни. "Я вообще не интересуюсь, как это происходит. Оля для меня профессиональный человек, который очень много прошел. Она создавала сама себя – был радиоведущим, ведущим, он много работает. То, что там, может, подкрутило историю в песнях, но то же неправда", – говорил артист.

Оля Цыбульская также считает, что украинский шоубизнес на фоне войны разрушился: "Если у нас раньше были разные эшелоны, то теперь все равны, нечем тягаться. Посмотрите теперь на реальное количество просмотров на ютубе, когда нет возможности положить больше кому-то денег, а кому-то – меньшую. Теперь все стало органичным. Теперь всем стало ясно, что все в одной лодке, и мы все вкалываем очень много. Нам всем стоит друг друга поддерживать, друг за друга бороться и создавать это "украинское"".