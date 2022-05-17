У меня ребенок, хочу, чтобы он жил, – Ирина Билык призналась, вернется ли в Киев

Из имения под Киевом Ирина Билык уехала 24 февраля, в первый день войны. Сейчас она за границей и в Украину не торопится. Все потому, что волнуется за сына Табриза, которому всего 6 лет.

Украинские звезды одна за другой возвращаются в Киев – кто из-за границы, кто с Запада. Однако Ирина Билык так не рискует, она хочет дождаться, когда закончатся все бомбежки.

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Ирина Билык о возвращении в Киев

Пока идет бомбардировка, я не хочу ехать домой. Мне таким ужасом выдался первый день, и я боюсь снова бежать! Дождусь окончания войны, ведь у меня маленький ребенок, и я хочу, чтобы он жил,

– призналась Ирина Билык.

Однако певица уже придумала, чем займется по возвращении в Киев.

"Я сразу же вернусь домой, в отстроенный дом, там еще многое нужно сделать, чтобы можно было жить. А потом я позвоню всем своим подружкам, которые сейчас находятся в Киеве, в Одессе или за границей. Хочу, чтобы они приехали ко мне в гости", – призналась артистка.

Ирина Билык о планах после победы

в дом Ирины Билык ворвались российские оккупанты . Там они жили, ели, плавали в бассейне и перевернули его с ног на голову.

Ирина Билык мечтает, что поздравит украинцев с победой на Майдане Незалежности – споет там с именитыми коллегами: "Чтобы все пели песни и радовались друг другу". Дальше она хочет поехать в тур, который не удалось завершить в феврале.

"Я очень хочу, чтобы когда закончится этот ужас, у меня все же состоялись концерты в отстроенных городах – и в Николаеве, и в Херсоне. Я постараюсь пригласить тех, кто воевал и придет отдохнуть сердцем", – поделилась певица.

На днях в Киев вернулись несколько звездных семей: