"У меня больше нет дома": в квартире танцовщика Назара Грабара была "база" оккупантов

Танцовщик и актер Назар Грабар жил в Буче, но теперь у него нет дома. Российские оккупанты устроили в его квартире свою "базу". Говоря о зверствах, которые захватчики совершили на Киевщине, Назар не смог сдержать слез.

Танцовщик Назар Грабар вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Сейчас он оружием в руках защищает наши земли. К сожалению, жилье мужчины пострадало от рук оккупантов.

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Квартиру Назара Грабара уничтожили оккупанты

Со слезами на глазах Назар признался, что у него больше нет дома. Назар имел квартиру в Буче, но русские оккупанты, придя в город, разрушили ее. В доме актера они создали свою "базу". Теперь Грабарь с еще большей ненавистью и злобой будет воздавать российским захватчикам, пришедшим убивать украинский народ.

"У меня больше нет дома. В моем доме была база русских солдат, именно в моей квартире. Все вынесли. Но это не самое страшное. Вокруг жилого комплекса лежат тела молодых людей, таких как я возрастом, связаны и расстреляны. Российские солдаты, хотя это даже не солдаты, это просто ничтожества, они даже не животные. Даже у животных есть соболезнования", – эмоционально выразился танцовщик.

Вы просто, бл*дь, чмо, которое пришло воровать сковородки, и телевизоры, бл*дь, у мирных людей. И людей расстреливать. И вы называете себя второй армией в мире? Да вы что, вы просто, бл*дь, бандиты, бьющие втихаря. Вы, с*ка, уже проиграли эту войну,

– с ненавистью подытожил он.

Назар Грабар о русских оккупантах: смотрите видео онлайн

Новости о зверствах россияне в Буче и других освобожденных городах Киевщины разлетелись по миру. Тысячи замученных и убитых. Среди них и дети. Украина обязательно победит, но никогда не простит.

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