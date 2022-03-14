У меня не попали, – Илья из "Холостячки" попал под обстрелы на 2 день службы в ТоО

Участник "Холостячки" Илья Рыбальченко объяснил, что вступил в терроборону, потому что понимал, что должен защитить свою страну. Он рассказал, как проходит его служба в Киеве.

Участник первого сезона шоу "Холостячка" рассказал, как проходит его деятельность в территориальной обороне Киева. Он рассказал, почему решил защищать Киев.

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Почему Илья Рыбальченко поступил в ТРО

Муж рассказал, что как и каждый, проснулся 24 февраля от звуков сирен. Он спустился в укрытие, но, глядя на женщин и детей, понял, что не может оставаться бездейственным.

"Как только отменили воздушную тревогу, сразу поехал в БСП, чтобы стать донором крови. В очереди познакомился с женщиной, которой в телеграм поступило сообщение с просьбой помочь терробороне перевезти полевую кухню. Сдав кровь, я поехал помогать. Мне предложили подписать контракт, и с того момента я поступил на службу на своей машине", – поделился Илья Рыбальченко.



Илья Рыбальченко / Фото с инстаграммы шоу

Как проходит служба Рыбальченко

Участник реалити рассказал, что во второй день службы в терробороне попал под обстрелы.

В первый день развозил аптечки для военных, а на следующий мы отправились встречать фуру с оружием. Ночь, пустой Киев, и вдруг на одном из участков нас начали обстреливать. Три очереди пошли в тент фуры, у меня, слава Богу, не попали,

– признался Илья Рыбальченко.

"На следующий день я сопровождал наших саперов на склады оружия. Под Черкассами на одном из блокпостов наши ребята остановили машину, где россияне везли оружие (это выяснилось во время осмотра). К счастью, никто не пострадал, и оккупантов взяли в плен", – добавил он.

Для мужчины самыми сложными были первые 3 ночи, до того как он получил зимние вещи и спальник. В общей сложности он почти каждую ночь проводит в машине, к выстрелам и взрывам привык, а спит по 2 – 3 часа.

"Что касается обмундирования, то острая потребность в брониках, шлемах и обуви больших размеров всегда. Я открыл благотворительный счет и потихоньку собираю деньги на форму и броню для себя и наших воинов. Я горд наш народ и нашу страну. Эта война как никогда сплотила нас, собрала в один большой кулак. Мы непременно победим!" – подытожил Илья Рыбальченко.