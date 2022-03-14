Ахтем Сеитаблаев

В своем фейсбуке Ахтем Сеитаблаев обнародовал фото с военными, сделанное еще до наступления России, и поблагодарил за их мужество.

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С благодарностью и пожеланием – мирного неба и много, благая лета – каждому и каждому. С Днем добровольца, Украина!

– написал кинорежиссер.



Ахтем Сеитаблаев поздравил с праздником / Фото из фейсбука режиссера

Тарас Тополя

Лидер группы "Антитела" ведет в соцсетях "дневник войны", и на 19-й день противостояния с Россией поздравил всех причастных с Днем добровольца.

"Киев. Утро девятнадцатое. Настроение – День добровольца! Месяц – победний. Когда будете собираться на Майдан Незалежности праздновать Победу и чествовать память погибших Героев, не забудьте бутерброды и термосы. Места для родных и детей бронируйте кариматами, еще с вечера. По Крещатику будет идти вся страна, почти. К закату, думаю, справимся", – мотивационно написал исполнитель.