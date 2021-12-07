У экс-бойфренда Хлои Кардашян родился ребенок от другой: как отреагировала звезда

Светская львица Хлои Кардашян несколько месяцев назад рассталась с бойфрендом Тристаном Томпсоном. Да, еще во время их отношений мужчина изменил Хлои и недавно у него родился ребенок.

Хлои Кардашян несколько раз разрывала отношения с баскетболистом Тристаном Томпсоном. Как оказалось, последнее расставание было небезосновательным.

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Экс-бойфренд Хлои Кардашян стал отцом от другой

У Тристана Томпсона недавно родился ребенок. В марте спортсмен имел интимные отношения с фитнес-тренершей Марали Николс – она забеременела, а 5 декабря родила мальчика.

Тренерша подала в суд на баскетболиста, чтобы получать от него алименты. Там она призналась, что Томпсон предлагал ей 75 тысяч долларов за молчание о своей беременности, однако женщина не стала на это соглашаться.

Тристан Томпсон признал, что был в сексуальных отношениях с Марали. Однако он требует провести тест на отцовство.

Как отреагировала Кардашян

Хлои Кардашян узнала о том, что ее бывший снова стал отцом. Она была шокирована, а родные сообщили, что "никогда не видели ее такой расстроенной". Все потому, что звезда находилась в отношениях с Тристаном, когда забеременела Марали Николс. Поэтому Хлои снова потерпела измену.



Хлои Кардашян с дочерью и экс-бойфрендом / Фото из инстаграма звезды

Отношения Тристана Томпсона и Хлои Кардашян