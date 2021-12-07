У экс-бойфренда Хлои Кардашян родился ребенок от другой: как отреагировала звезда
Источник:The Sun
Светская львица Хлои Кардашян несколько месяцев назад рассталась с бойфрендом Тристаном Томпсоном. Да, еще во время их отношений мужчина изменил Хлои и недавно у него родился ребенок.
Хлои Кардашян несколько раз разрывала отношения с баскетболистом Тристаном Томпсоном. Как оказалось, последнее расставание было небезосновательным.
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Экс-бойфренд Хлои Кардашян стал отцом от другой
У Тристана Томпсона недавно родился ребенок. В марте спортсмен имел интимные отношения с фитнес-тренершей Марали Николс – она забеременела, а 5 декабря родила мальчика.
Тренерша подала в суд на баскетболиста, чтобы получать от него алименты. Там она призналась, что Томпсон предлагал ей 75 тысяч долларов за молчание о своей беременности, однако женщина не стала на это соглашаться.
Тристан Томпсон признал, что был в сексуальных отношениях с Марали. Однако он требует провести тест на отцовство.
Как отреагировала Кардашян
Хлои Кардашян узнала о том, что ее бывший снова стал отцом. Она была шокирована, а родные сообщили, что "никогда не видели ее такой расстроенной". Все потому, что звезда находилась в отношениях с Тристаном, когда забеременела Марали Николс. Поэтому Хлои снова потерпела измену.
Хлои Кардашян с дочерью и экс-бойфрендом / Фото из инстаграма звезды
Отношения Тристана Томпсона и Хлои Кардашян
- Светская львица закрутила роман с баскетболистом в 2016 году. Она забеременела первенцем, но на последнем месяце беременности узнала о его изменах.
- Хлои Кардашян дала второй шанс бойфренду и простила его. Но потом снова узнала об очередной измене – на этот раз с подругой Кайли Дженнер. Знаменитость разорвала отношения с Тристаном Томпсоном.
- Звезда продолжала поддерживать со спортсменом связь: приглашала на праздники и давала встречаться с дочерью. Летом 2020 года стало известно, что экс-пара воссоединилась. Более того, в сети появились слухи о помолвке – Хлои засветила на снимках роскошное кольцо.
- Кардашян признавалась, что хотела опять родить ребенка от своего бойфренда. Но летом 2021 года узнала о ночи, которую Томпсон провел с тремя другими женщинами и снова разошлась с ним.