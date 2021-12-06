Кьяра Фераньи и ее возлюбленный, рэпер Fedez (настоящее имя – Федерико Лючия) одними из первых украсили поместье к праздникам. У них уже сияет огромная елка и другие декорации.

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Образ Кьяры Ферраньи на фотосессии

Блогерша изображена на фотографиях в длинном вечернем платье изумрудного цвета. Наряд имл чуть спущенные рукава и соблазнительное декольте, что придает образу соблазнительности и женственности.

Такой look звездная мамочка дополнила безупречно ровной укладкой и вечерним макияжем в коричневых тонах. Среди аксессуаров аутфит довершили роскошные серьги.



Кьяра Ферраньи в изумрудном платье / Фото из инстаграма блогерши

Родные блогерши также были в стильном наряде:

любимый Fedez – в сером костюме;

сын Леоне – в черном костюме;

дочка Виттория – в бежевом платье.

Семейная фотосессия Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма блогерши