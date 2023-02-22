Вообще не отказываюсь, – Игорь Ласточкин признался, кем пойдет работать, когда закончатся деньги

Ведущий и звезда "Лиги смеха" Игорь Ласточкин приехал на благотворительный концерт в Нью-Йорк и признался, что живет на суточные и сбережения. Юморист говорит: если война затянется и корпоративов не будет, может пойти на обычную работу.

36-летний Игорь Ласточкин не раз комментировал, что значительную часть своих сбережений перечислил на ВСУ. Теперь признался, что в первый месяц отдал "почти две трети" того, что заработал за последние годы. Так что в случае чего готов расстаться со сценой и зарабатывать не юмором, а руками.

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На какую работу пойдет Игорь Ласточкин, если не будет денег

Актер утверждает, что никакая работа его не пугает. Он может быть и монтажником, и сварщиком.

Мне все равно, где работать. Меня такие времена не пугают. Думают, может, я звезда и не пойду работать на простую работу. Я вообще этого не сторонюсь, не боюсь. Официантом я работал, на стройке работал. Могу чинить все, что нужно. Быстро устроюсь монтажником водоснабжения. Могу паять трубы. Что хотите, то и буду делать,

– без шуток заявил Игорь Ласточкин.

Интересно, что семья юмориста выехала в США, чтобы сын Радмир полноценно учился в американской школе. "Я им дал какие-то деньги на первое время, жена может устроиться на работу, ребенок бесплатно учится, и им дают фудкарты. В принципе, этого хватает", – рассказал актер.

Кем готов работать Юрий Ткач

Кстати, Юрий Ткач, выступающий с "Лигой смеха", тоже живет на сбережения. Однако лишь шутит, что готов таксовать с Ласточкиным или устроится поваром.

Работа есть, но за нее никто не платит. Сейчас такое время, что все на победу. Пока выходит, а там, вдруг что, буду с Ласточкиным вместе таксовать. Поваром пойду,

– с юмором сказал Юрий Ткач.

Напомним, в декабре на войне погиб участник "Лиги смеха" Ярослав Гаркавко, игравший в командах "ОГО" и "Воробушек". Тогда Игорь Ласточкин писал: "Я до сих пор не могу поверить в то, что произошло. Соболезнования родным. Вечная память. Слава герою".