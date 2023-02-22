36-річний Ігор Ласточкін не раз коментував, що значну частину своїх заощаджень перерахував на ЗСУ. Тепер зізнався, що в перший місяць віддав "майже дві треті" того, що заробив за останні роки. Тож у разі чого готовий розпрощатися зі сценою та заробляти не гумором, а руками.

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На яку роботу піде Ігор Ласточкін, якщо не буде грошей

Актор стверджує, що ніяка робота його не лякає. Він нібито може бути і монтажником, і зварювальником.

Мені байдуже, де працювати. Мене такі часи не лякають. Думають, може я зірка й не піду працювати на просту роботу. Я взагалі цього не цураюся, не боюся. Офіціантом я працював, на будівництві працював. Можу лагодити все, що треба. Швидко влаштуюся монтажником водопостачання. Можу паяти труби. Що хочете, те й буду робити,

– без жартів заявив Ігор Ласточкін.

Цікаво, що сім'я гумориста виїхала у США, аби син Радмір повноцінно навчався в американській школі. "Я їм дав якісь гроші на перший час, дружина може влаштуватися на роботу, дитина безкоштовно навчається, і їм дають фудкарти. В принципі цього вистачає", – розповів актор.

Ким готовий працювати Юрій Ткач

До речі, Юрій Ткач, який виступає з "Лігою сміху", теж живе на збереження. Однак лише жартує, що готовий таксувати з Ласточкіним або влаштується кухарем.

Робота є, але за неї ніхто не платить. Зараз такий час, що всі на перемогу. Поки виходить, а там, раптом що, буду з Ласточкіним разом таксувати. Кухарем піду,

– з гумором сказав Юрій Ткач.

Нагадаємо, у грудні на війні загинув учасник "Ліги сміху" Ярослав Гаркавко, який грав у командах "ОГО" та "Воробушек". Тоді Ігор Ласточкін писав: "Я досі не можу повірити в те, що сталося. Співчуття рідним. Вічна пам'ять. Слава герою".