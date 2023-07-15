Не могла даже есть: у любимой Роберта де Ниро парализовало лицо после рождения дочери

Новая избранница 79-летнего голливудского актера Роберта де Ниро столкнулась с серьезными проблемами после рождения дочери. Оказалось, что у 45-летней Тиффани Чен парализовало лицо после родов.

Напомним, что в апреле 2023 года избранница актера родила ему седьмого ребенка. Девочку назвали Джия Вирджиния.

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Однако счастливое событие несколько омрачило проблемы со здоровьем, которые начались в Тиффане после родов. Чен рассказала, что у нее парализовало обе стороны лица. Точная причина проблемы неизвестна, врачи предполагают, что это связано с вирусной инфекцией.

Сначала, по словам тренера, она почувствовала ухудшение языка, а затем – онемение и покалывание на лице. "Мое лицо стало казаться мне странным. Я не понимала, что это за ощущение. Это было странно", – сказала Чен.

Ее состояние ухудшилось через неделю после родов настолько, что она просто не смогла есть. После этого Тиффани срочно уехала в больницу.

Я пыталась поесть. Я попыталась положить вилку с едой в рот, но все падало. Я не могла есть, а потом начала заикаться. Я потеряла все функции лица в ту минуту, когда попала в больницу,

– рассказала любимая де Ниро.



Роберт Де Ниро и Тиффани Чен / Фото из соцсетей

На днях в семье 79-летнего актера Роберта Де Ниро произошло горе. Умер его 19-летний внук Леандро. Его тело обнаружили в кресле съемной квартиры. Предполагают, что у него была передозировка наркотиками.