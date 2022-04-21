Ты труп как человек, – Маша Ефросинина "разнесла" Сабурова после его циничной шутки о месячных

Дерзкий комик Нурлан Сабуров, сделавший карьеру в России, опозорился на концерте в США. Он пошутил о месячных у украинки в окровавленном платье. После этого, по мнению Ефросининой, казах стал "трупом как человек и как артист".

30-летний Нурлан Сабуров из "Что было дальше?" уже поплатился за низкопробные шутки об украинке на сольнике в Сан-Франциско – его концерты в Чикаго и Израиле отменили. Однако Маша Ефросинина убеждена, что этого мало, поэтому лично обратилась к комику – назвала его мерзавцем и трупом.

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Ты, чувак, сциш и боишься высказываться, зная, что сотни, а может, и тысячи изнасилованных женщин лежат на землях Украины. История с месячными – это ты уже труп как юморист, труп как человек, труп как артист. Ты – ничтожество, поддерживающее террористический режим Путина,

– эмоционально заявила Маша Ефросинина.

Она считает, что Нурлану Сабурову стоило угомонить свои таланты еще на стендапе в Лос-Анджелесе, когда он заявил, что у него "тоже есть свои страхи" .

"Все, что можно было сделать, – это ограничиться этими извинениями. Признаться в слабости и страхе за свою семью, заткнуть свой рот, а еще лучше – обратиться к армии писак и авторов, работающих на него на ТНТ, и придумать какой-нибудь ответ-клише, с которого можно начинать каждый свой выход: "Извините, мне страшно. Я здесь, чтобы поднять вам настроение и на два часа забыться", – предложила ведущая.

Ефросинина отмечает, что таким как Сабуров путь в Европу и США закрыт, так что в ближайшие годы их ждут концерты в глубинках типа Хабаровска, Ростова.

"Мы будем прятаться за спинами лжи, фейков, страшных, мерзких, пропагандистских разговоров. И таким образом сохраним за собой тропинку на Сахалин, в Хабаровск, Ростовский край". Россия же большая, начесать еще пару миллионов можно будет в ближайшие годы,

– думает телезвезда.

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