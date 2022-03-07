Как ты правишь, – известный российский музыкант жестко "прошелся" по войне Путина
7 марта 2022 , 03:09Читати новину українською
Источник:фейсбук музыканта
Известный российский музыкант Андрей Макаревич жестко прокомментировал действия президента России. Речь идет о войне в Украине.
Напомним, 24 февраля 2022 Российская Федерация начала вероломную войну в Украине. Однако враг получил здесь яростное сопротивление.
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Андрей Макаревич о войне Путина
По его словам, чтобы так об*сраться в расчетах, нужно вообще не видеть реальной картины происходящего.
А если ты ее не видишь – как ты правишь?
– поинтересовался музыкант.
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