Ты не заслужила боли и унижения – экс-бойфренд Хлои Кардашьян признал, что изменял звезде

Около месяца назад стало известно, что бывший бойфренд Хлои Кардашьян стал отцом от другой женщины. После результатов ДНК-теста Тристан Томпсон подтвердил, что изменял возлюбленной.

Еще месяц назад американские СМИ гудели новостью о том, что у баскетболиста Тристана Томпсона, вероятно, есть ребенок от другой. Бывший Хлои Кардашьян упорно отрицал, что является отцом ребенка, однако был вынужден это признать после ДНК-теста.

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Спортсмен опубликовал инстаграм-сториз, где публично извинился перед экс-возлюбленной и признал, что является отцом ребенка от другой.

Мамой мальчика является Марали Николс, фитнес-тренер Тристана Томпсона. Женщина утверждает, что она пол года встречалась с баскетболистом (примерно в тот же период, когда мужчина возобновил отношения с Хлои Кардашьян). Однако он заявил, что лишь дважды переспал с ней в 2021 году.

"Сегодня мы узнали результаты ДНК-теста. Я отец ребенка Марали Николс. Я беру на себя полную ответственность за свои действия. Я буду принимать полное участие в воспитании сына. Я искренне прошу прощения у всех, кому причинил боль. Хлои, ты не заслужила этого. Ты не заслужила той боли и унижения. Я искренне люблю тебя, независимо от того, как это выглядит со стороны. Мне очень жаль", – написал Томпсон в инстаграме.



Тристан Томпсон из Хлои Кардашьян / Фото из инстаграма спортсмена

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