TVORCHI, которые в этом году представили Украину на сцене "Евровидения", анонсировали, что в рамках тура выступят в 11 городах. Первый концерт коллектива пройдет уже 16 июля в Луцке.

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Тур музыкального дуэта городами Украины

Он называется Heart of Steel. По словам артистов, это благодарность всем украинцам за поддержку друг друга, стальные свободу и сердца, с помощью которых сегодня каждый борется на своем месте.

Мы очень ждем встречи с вами, с каждым в вашем городе. Хотим, чтобы эти вечера остались в памяти надолго и утешили вас в это время. Для наших особых встреч почти в каждом городе тура мы выбрали театры, где в камерной и даже интимной атмосфере будем с вами лицом к лицу,

– отметили участники группы.

На концертах прозвучат все хиты артистов, среди которых: "Не танцую", Believe, "Язык тела", Bonfire и новые треки. Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни планируют посетить: Луцк, Ужгород, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов, Черкассы, Житомир, Тернополь, Одессу и Винницу.



Афиша концертов / Фото пресс-службы коллектива