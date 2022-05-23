Ivan NAVI говорит, что эта песня – о письме себе в прошлое из будущего. О том, что каждый написал себе в довоенное время и хотел бы изменить.

Важно Ivan Navi с бандуристкой KRUTЬ возродили стрелковую песню "Журавли": Всем, кто улетел

Она о том, что мы все повзрослели, столько всего прошли, но, несмотря на войну, стараемся жить дальше, искать в каждом моменте маленькие радости, которые укрепляют, которые поддерживают, пока мы делаем все возможное и невозможное, чтобы приблизить день нашей победы. Это письмо-поддержка, письмо-напоминание о важном. Письмо, в котором есть резонирующие смыслы теперь уже по-новому,

– говорит NAVI.

Автором покмпозиции стал Андрей Осадчук, ранее написавший для Ivan NAVI песню "Когда нет тебя". Режиссером видео стал Владимир Шурубура.

Ivan NAVI – Пишу тобі листа: видео онлайн

Реакция сети

Фанаты положительно отреагировали на новый хит и подметили, что даже после 24 февраля песня не теряет смысл, ведь напоминает о важности чувств и обязанности оставаться сильными в столь сложное время:

"Иван, она такая душевная, прямо в сердце. Думаю, когда ты ее записывал, у нее был один содержательный посыл, а после 24.02.2022 – совсем другой. А то, как звучит твой голос здесь, такой бархатный, нежный… Горжусь тобой очень сильно, ты очень талантлив, но талант в сочетании с твоей душевностью, искренностью, добротой – это нечто невероятное на выходе";

"Я не могу перестать слушать эту песню, уже где-то до десятка раз слушаю ее и не могу остановиться. Это невероятно, и очень нежно, и романтично";

"Очень чувственная песня. Иван, спасибо!";

"Мурашки по коже от песни! Я уже ее выучила наизусть, потому что играет на повторе без конца!";

"Очень красиво и чувственно, к сожалению, из 24 мы все стали взрослыми";

"Это песня как о моей дочери... Она у меня одна, одиннадцатиклассница, выпускница. 24 февраля изменила всю нашу жизнь, столько было мечт... А ее посадили в автобус (она никогда без мамы далеко не ездила) и отправили в соседнюю Польшу к подруге. Думала, что с ума сойду, пока она туда доедет... Пусть погибнет тот чей ''русский мир'' со всеми уродами, кто его поддерживает! Так жду победы, так хочется мира...".

Текст песни Ivan NAVI "Пишу тобі листа":

Пишу тобі листа

Від тієї, що стала великою

Та вже більше порад не запитує

Знає скільки іти під дощем

Пишу тобі листа

Від тієї, що стала дорослою

Але й досі сміється від лоскоту

І так хочеться, хочеться ще

Пишу тобі я стільки слів

Що тут якщо взламають

Заридають ЗМІ

Розплачеться iCloud

Скільки поруч змій

Боже мій, зрозумій

Моя маленька,

Ти здаватися не смій

Зумій не побоятись,

Коли треба змін

Я прикріплю цей запис

Ти почуєш дзвін

Це мій сплін

Покажи

Чуєш, джин

Пишу тобі листа

Від тієї, що стала великою

Та вже більше порад не запитує

Знає скільки іти під дощем

Пишу тобі листа

Від тієї, що стала дорослою

Але й досі сміється від лоскоту

І так хочеться, хочеться ще

Ой моя люба,

Все, що стається

З першого зуба і до ютюба

Так пронесеться,

Так пронесеться…

Ой моя мила,

Дівчинко гарна,

Скільки любила

Скільки з них марно,

А скільки захмарнооо

Пишу тобі листа

Від тієї, що стала великою

Та вже більше порад не запитує

Знає скільки іти під дощем

Пишу тобі листа

Від тієї, що стала дорослою

Але й досі сміється від лоскоту

І так хочеться, хочеться ще



Пишу тобі листа

Так хочеться, хочеться ще

Так хочеться, хочеться ще

Так хочеться, хочеться ще

Пишу тобі листа

Від тієї, що стала дорослою

Але й досі сміється від лоскоту

І так хочеться, хочеться ще