Джеффри из TVORCHI честно признался, почему не сбежал из Украины во время войны: "Это лучший выбор"

Фронтмен группы TVORCHI Джеффри Кенни родился в Нигерии и имел полное моральное и юридическое право выехать из Украины. Однако юноша остался здесь. Он говорит, что принял такое решение, потому что это его второй дом.

Из-за вторжения России за границу дременуло немало звездных мужчин, среди которых, например, танцовщик Влад Яма. В то время как гражданин Нигерии Джеффри Кенни не бросил Украину в самое трудное время и выступал с благотворительными концертами.

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Почему Джеффри из TVORCHI не сбежал из Украины во время войны

Здесь мой второй дом. Я пробыл здесь очень долго. Я учился здесь, здесь встретил друзей. Я даже могу назвать некоторых членами своей семьи. Поэтому это мой второй дом, и я бы сделал для него все, что бы сделал для своей страны. У нас здесь интересное и хорошее дело, которое мы должны сделать. И я подумал, что лучшим выбором будет остаться здесь,

– поделился Джеффри Кенни.

Тимур Мирошниченко, который и задал вопрос о выезде фронтмена TVORCHI, с юмором прокомментировал: "Бандерятко".

Джеффри Кенни о том, почему не сбежал из Украины: смотрите видео онлайн (на 4:23)