В твидовом платье и с украшениями принцессы Дианы: Кейт Миддлтон появилась на концерте в Лондоне

Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с другими членами королевской семьи посетили ежегодный Фестиваль памяти. На концерт в Альберт-холл герцогиня Кембриджская надела твидовое платье, в котором появлялась раньше, и драгоценности свекрови принцессы Дианы – серьги и браслет.

В компании принца Чарльза, герцогини Камиллы и принцессы Анны супруги прибыли на Фестиваль памяти Королевского британского легиона. Он состоялся в лондонском Альберт-холле. Герцоги Кембриджские заняли центральные места в ложе, поэтому оказались под прицелом папарацци. Так, новые фото Кейт Миддлтон вызвали шквал обсуждения, ведь она позировала в особых украшениях.

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Образ Кейт Миддлтон

Для выхода в свет жена принца Уильяма выбрала твидовое платье-пальто из своего гардероба. Это приталенный черный наряд с хрустальными пуговицами и плиссированной юбкой от британского бренда Eponine.

Отметим, в этом платье Кейт Миддлтон впервые появлялась на публике в прошлом году, на благотворительном мюзикле Dear Evan Hansen. На этот раз она довершила его туфлями-лодочками от любимой люксовой марки Gianvito Rossi.

Особого внимания стоят аксессуары герцогини Кембриджской. Она прихватила лаконичный черный клатч от Alexander McQueen, а на грудь, как того требует традиция, нацепила брошь с красным маком. Образ Кейт Миддлтон завершили серьги и браслет с жемчугом, которые отошли ей после смерти принцессы Дианы.



Кейт Миддлтон в твидовом платье и украшениях Дианы / Фото Getty Images​



Кейт Миддлтон в твидовом платье и украшениях Дианы / Фото Getty Images​