В твидовом костюме: королева Летиция поразила элегантным образом
Источник:24 канал
Испанская королева Летиция вернулась к работе после выходных. В твидовом костюме она появилась на церемонии вручения наград.
Испанская королева Летиция вышла на публику в Мадриде. Она посетила церемонию вручения Почётной медали Королевской академии изящных искусств.
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Образ Летиции
Королева Испании во время нового выхода предстала в элегантном аутфите. Она выбрала серо-синий твидовый костюм, состоящий из юбки длины миди с цветочной вышивкой и жакетом. Широкий пояс сделал акцент на тонкой талии.
Ее Величество соединила наряд со стильными лакированными туфлями на высоком каблуке, а также клатчем из змеиной кожи. Образ дополнили золотые серьги-кольца.
Королева Летиция распустила и слегка накрутила волосы. На лице она сделала изысканный макияж.
Королева Летиция / Фото Getty Images
Заметим, что королева на этот раз повторила образ. Твидовый костюм она уже надевала в 2020 году, когда посетила торжественное открытие больницы. Тогда Летиция завершила наряд другими туфлями и сумкой.
Королева Летиция / Фото Getty Images
Последние образы королевы Летиции
- Для деловой встречи испанская королева примерила серый брючный костюм, который соединила с черными туфлями.
- На открытие ярмарки туризма Летиция надела белый гольф, черные кожаные брюки и стильное черно-белое пальто с клетчатым принтом.
- В винтажном платье своей свекрови от Valentino Ее Величество предстала на торжественном приеме в Королевском дворце Мадрида.