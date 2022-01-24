В твидовом костюме: королева Летиция поразила элегантным образом

Испанская королева Летиция вернулась к работе после выходных. В твидовом костюме она появилась на церемонии вручения наград.

Испанская королева Летиция вышла на публику в Мадриде. Она посетила церемонию вручения Почётной медали Королевской академии изящных искусств.

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Образ Летиции

Королева Испании во время нового выхода предстала в элегантном аутфите. Она выбрала серо-синий твидовый костюм, состоящий из юбки длины миди с цветочной вышивкой и жакетом. Широкий пояс сделал акцент на тонкой талии.

Ее Величество соединила наряд со стильными лакированными туфлями на высоком каблуке, а также клатчем из змеиной кожи. Образ дополнили золотые серьги-кольца.

Королева Летиция распустила и слегка накрутила волосы. На лице она сделала изысканный макияж.

Королева Летиция / Фото Getty Images

Заметим, что королева на этот раз повторила образ. Твидовый костюм она уже надевала в 2020 году, когда посетила торжественное открытие больницы. Тогда Летиция завершила наряд другими туфлями и сумкой.

Королева Летиция / Фото Getty Images

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