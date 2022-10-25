Неужели снова: Тревиса Скотта обвиняют в изменах Кайли Дженнер

В сети ходят слухи о том, что Тревис Скотт предал Кайли Дженнер. Все из-за модели Роджен Кар, с которой рэперу приписывают роман.

Отношения знаменитой Кайли Дженнер и Тревиса Скотта длятся около 5 лет – за это время не раз репера обвиняли в изменах. На этот раз в сети снова ходят слухи о том, что он закрутил роман с блоггером и моделью Роджер Кар.

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Тревиса Скотта обвиняют в изменах

Музыканту и модели уже не в первый раз приписывают отношения – говорят, что они знакомы еще с 2013 года. Слухи подогрели фаны, недавно увидевшие Тревиса и Роджер на фестивале. Также по сети "гуляли" фото и видео звезд вроде бы из одной и той же локации.

После критики и хейта Тревис Скотт ответил на обвинения и опроверг слухи о том, что знаком с Роджер Кар.

Я не знаю ее, никогда с ней не был, поэтому, пожалуйста, прекратите эти онлайн-игры и перестаньте придумывать истории,

– написал рэпер в социальных сетях.

Но блоггер и модель настаивает на том, что имеет отношения со Скоттом. Она заявила, что именно по просьбе рэпера делала вид, что не знакома с ним. К тому же ее вроде бы пригласили на съемки видео. Также она публикует провокационные фотографии с такими же подписями.

"Скажи ей быть мной на Хэллоуин, поскольку она хочет, чтобы ты ее так сильно любил", – так Роджер подписала одно из фото, намекнув на Кайли Дженнер.



Модель Роджер Кар, которая может быть любовницей Скотта / Фото с инстаграма модели

Кайли Дженнер пока никак не комментирует эти слухи.

Отношения Тревиса Скотта и Кайли Дженнер