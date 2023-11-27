Песню Prada выпустили еще месяц назад такие исполнители, как Cassö, Raye и D Block Europe. Оригинальная версия трека имеет клубное звучание и напоминает классический хит для дискотек.

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В сети вирусится песня Prada

Впоследствии певица Raye на концерте в Торонто спела трек Prada, играя на синтезаторе. Акустическая версия настолько понравилась фанатам, что артистка выпустила ее на стриминговых платформах.

Поскольку в треке поют об откровенных вечеринках, деньгах, Bentley и Fendi, лирическое звучание придает особую иронию и саркастичность, что и сделало композицию вирусной.

Raye – Prada (Acoustic Version):

Тренд в тиктоке под Prada

Акустическая версия Prada очень быстро захватила тикток – под нее уже сняли более 50 тысяч видео. Пользователи даже создали "тренд молодости". Тиктокеры снимают видео, где притворяются людьми в пожилом возрасте и вроде бы рассказывают внукам о бурных юношеских годах.

Обычно пользователи сети используют специальный фильтр Aged Filter, что делает их лицо морщинистым.

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Перевод Prada на украинский язык: видео