Старый трек Адриано Челентано завирусился в тиктоке: какой именно и чем покорил сеть
В тиктоке набирают популярность видео под ремикс популярной песни, которую создали Адриано Челентано и Мина Мадзини. Поклонники в восторге от песни и создают сотни роликов под этот звук.
Фаны отмечают, что песня уже несколько дней звучит на повторе. 24 Канал. Также на днях взбудоражил сеть итальянский трек ITALODISCO.
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Трек вирусится в тиктоке
Песня итальянских исполнителей Адриано Челентано и Мины Мадзини под названием A Un Passo Da Te была выпущена еще в 2017 году. В строках воспевается любовь.
Оригинальный трек MinaCelentano – A Un Passo Da Te: видео
Но на днях трек попал на волну популярности. Все потому, что три недели тому назад вышел ремикс на песню от KALYS.
Видео быстро стало популярным в тиктоке. На 18 октября на песню сняли около 10 тысяч видео. Это и забавные ролики, и атмосферные тиктоки, и жизненные видео. Ролики под этот трек снимают украинские военные на передовой.
Реакция сети
Очень многие выразили восхищение этой песней. Кто-то узнал о ней еще 6 лет назад, а кто-то слышит впервые:
- "Я выросла с их песнями".
- "Челентано всегда создает самые большие песни. Настоящий художник".
- "Я люблю эту песню".
- "Мы все слушали эту песню благодаря мамам".
- "Сколько раз я ее пела..."
- "Никогда не надоедает эта песня".
- "Эта песня – часть меня".
- "А есть те, кто знает эту песню только из-за тренда".