Тоня Матвиенко приехала в Украину и сделала сюрприз Мирзояну: видео до слез
Источник:инстаграм Тони Матвиенко
Певица Тоня Матвиенко с дочерью вернулась в Украину. Она преподнесла сюрприз мужу Арсену Мирзояну и маме Нине Матвиенко, тронув фанатов.
Украинская певица Тоня Матвиенко вместе с дочерью находилась в Великобритании. Нина училась в школе, поэтому их приезд домой был под вопросом.
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Тоня Матвиенко приехала в Украину
На днях певица опубликовала два трогательных видео с лаконичным комментарием: "Приехали". Сначала Тоня Матвиенко встретилась с мужем Арсеном Мирзояном – это произошло во время его концерта. Звезда вышла на сцену к любимому с дочерью и нежно обняла его, пока в зале раздавались аплодисменты.
Тоня Матвиенко встретилась с Арсеном Мирзояном:
Второй ролик был не менее трогательным – Тоня показала, как встретилась с мамой Ниной Митрофановной, вернувшейся в Киев раньше. Артистка очень соскучилась по дочери и внучке, поэтому умилилась.
Тоня Матвиенко встретилась с мамой:
Жизнь Мирзояна и Матвиенко во время войны
- Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко уехали из Киева в первые дни полномасштабного вторжения. После этого мужчина вернулся в столицу, а певица с дочерью уехали в Германию.
- Супругам удалось встретиться дважды. Первый раз был, когда Арсен приезжал на благотворительный концерт. "Он вне зоны досягаемости был. Я ему геолокацию выслала, где мы. Понимаю, что скорее всего сел телефон. Я хожу на балкон, выгляжу его, выгляжу. Вижу, он ходит, ищет. Я как заору: Арсен, Арсен, мы здесь… Я побыла с мужем один день, а потом говорю: "Лучше бы ты не приезжал". Это такие мучения".
- Тоня Матвиенко со временем уехала в Великобританию, чтобы устроить дочь в школу. У Нины начались каникулы, поэтому, возможно, семье удастся побыть вместе подольше.