Тоня Матвиенко приехала в Украину и сделала сюрприз Мирзояну: видео до слез

Певица Тоня Матвиенко с дочерью вернулась в Украину. Она преподнесла сюрприз мужу Арсену Мирзояну и маме Нине Матвиенко, тронув фанатов.

Украинская певица Тоня Матвиенко вместе с дочерью находилась в Великобритании. Нина училась в школе, поэтому их приезд домой был под вопросом.

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Тоня Матвиенко приехала в Украину

На днях певица опубликовала два трогательных видео с лаконичным комментарием: "Приехали". Сначала Тоня Матвиенко встретилась с мужем Арсеном Мирзояном – это произошло во время его концерта. Звезда вышла на сцену к любимому с дочерью и нежно обняла его, пока в зале раздавались аплодисменты.

Тоня Матвиенко встретилась с Арсеном Мирзояном:

Второй ролик был не менее трогательным – Тоня показала, как встретилась с мамой Ниной Митрофановной, вернувшейся в Киев раньше. Артистка очень соскучилась по дочери и внучке, поэтому умилилась.

Тоня Матвиенко встретилась с мамой:

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