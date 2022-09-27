Тоня Матвиенко вспомнила, как впервые за полгода приехала в Украину и случайно встретила Тополю

За семь месяцев войны Тоня Матвиенко успела пожить и в Португалии, и в Германии, и наконец осела в Великобритании. Однако в начале августа певица приезжала в Украину. Как выяснилось, дома ее почти не было.

В интервью 24 каналу Тоня Матвиенко призналась, что в Великобританию уехала, чтобы получать денежную помощь, ведь в Украине работы нет. Однако, несмотря на опасность, артистка наслаждалась атмосферой Киева. Что делала три недели дома, читайте в нашем эксклюзиве дальше.

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Тоня Матвиенко о первом за полгода визите в Украину

Каждый день были встречи. То я ездила к знакомым, то они ко мне домой. Гости были каждый день. Села за руль в своем любимом Киеве. Это были насыщенные 3 недели: благотворительные концерты, встречи, съемки ко Дню Независимости. Мама говорила: "Ты приехала, а я тебя дома не вижу. Где ты ходишь?"

– вспомнила Тоня Матвиенко.

Интервью с Тоней Матвиенко в видеоформате: смотрите видео онлайн

Тоня Матвиенко также призналась нам, что в Киеве неожиданно встретилась с Тарасом Тополей, которого к тому времени уже вывели с фронта в Харьковской области.

"Видела его возле своего дома, когда приезжала в Украину. Утром с Арсеном спустились в машину кое-что забрать и случайно встретились на улице с Тарасом", – рассказала певица.