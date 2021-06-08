Тоня Матвиенко показала, как заключала брак с Арсеном Мирзояном: архивное видео

Супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян празднуют 4 годовщину брака. По случаю важного семейного праздника певица опубликовала архивное видео с росписи, снятое за считанные дни до свадьбы.

40-летняя исполнительница Тоня Матвиенко публично поздравила любимого Арсена Мирзояна с годовщиной брака. 8 июня 2017 года, за неделю до пышной церемонии, влюбленные стали мужем и женой. В отличие от свадьбы, роспись была довольно скромной.

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Для официальной церемонии в ЗАГСе певица выбрала белое мини платье с красным и зеленым орнаментом на плечах. Наряд звездная невеста соединила с босоножками на шпильках, волосы распустила и довершила лаконичным венком с ромашками. Тогда как Арсен Мирзоян был одет в бордовые брюки и рубашку пудрового цвета.

Влюбленные расписались в присутствии троих друзей. Ни Нина Матвиенко, ни взрослая дочь Тони от первого брака не присутствовали на камерном торжестве. После заключения брака молодые не отправились в ресторан, а пили шампанское из пластиковых стаканчиков просто на улице.

Нам официально с Арсеном Мирзояном 4 года,

– написала Тоня Матвиенко.

Добавим, не так давно Арсен Мирзоян откровенно признавался, что бросил жену ради Тони Матвиенко. До знакомства с дочкой легендарной украинской певицы, которое произошло на шоу "Голос страны", мужчина был женат на Анне. Артист долго думал, признаваться ли ей о новой любви, но все же решил быть честным. Добавим, первая жена родила Мирзояну двух сыновей, которым он после развода оставил все и платил алименты.