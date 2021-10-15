Тоня Матвиенко показала, как выглядела ее мама 50 лет назад
Источник:инстаграм Тони Матвиенко
Дочь Нины Матвиенко – Антонина обнародовала в сети архивное фото мамы, которое сделали 50 лет назад. Она отметила, что ее старшая дочь Ульяна очень похожа на бабушку в молодости.
На днях украинской артистке Нине Матвиенко исполнилось 74 года. По этому случаю ее дочь обнародовала в сети чрезвычайно трогательное архивное фото мамы. На нем любимица миллионов изображена в 24-летнем возрасте.
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Архивное фото Нины Матвиенко
На черно-белом кадре певица изображена в вышиванке, с нотами в руках. Волосы юной Нины Матвиенко распущены, собраны назад. На глазах виднеются слезы. Она грустная и одновременно с легкой улыбкой на лице, невероятно красивая.
Нина Матвиенко в молодости / Фото из инстаграма Тони Матвиенко
Под фотографией Тоня отметила, что сейчас ее старшая дочь Ульяна очень похожа на Нину Митрофановну в молодости.
Дочь Тони Матвиенко – Ульяна / Фото из инстаграма Ульяны
В комментариях подписчики Антонины отмечают, что ее наследница действительно похожа на известную бабушку.
- "Действительно, очень похожи и очень красивые".
- "Да, очень похожа".
- "Я сразу подумала, что это Ульяна. Очень похожи".
- "Именно так, ваша дочь – копия мамы".
- "Ваша старшая дочь очень похожа на бабушку".