Сегодня утром, 16 декабря, состоялся очередной массированный ракетный удар по территории Украины и ее энергетике. На это отреагировали украинские звезды, в частности, лидер группы The Hardkiss и судья Нацотбора.

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Юлия Санина показала себя во время тревоги

Чтобы поддержать любителей, певица поделилась своим фото. Она показала, как пересиживала воздушную тревогу в подвале – вместе со своей собакой. Юлия позировала в теплой кофточке и без макияжа, с завязанными в хвост волосами.

Киев. Воздушная тревога. Подвал. Огурцы. Собака-антистресс,

– прокомментировала Юлия Санина.



Юлия Санина / Фото из инстаграма звезды

Заметим, важно сказать о нынешней работе украинского ПВО. Например, по Киеву выпустили около 40 ракет – воины сбили 37 из них.

Ракетный удар 16 декабря