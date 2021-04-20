Певица выросла в многодетной семье – у нее 10 братьев и сестер. Несмотря на то, что с самого детства на Нину Матвиенко свалили много работы, она была очень доверчивым и впечатлительным ребенком. Если физического труда она не чуралась, то реалии деревенской жизни ее удивляли.

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Она искренне не понимала, зачем отец резал скот, за которым они ухаживали, и почему заставлял помогать ему в этом. Именно поэтому артистка боялась и ненавидела отца. Она даже убегала от него и пряталась на кладбище.

Я их не любила – ни отца, ни мать. Я их ненавидела со всех сил в детстве. Считала, что это самые страшные люди, потому что они режут телят, потом едят это все,

– поделилась певица.

В отличие от других детей, Нина Матвиенко сначала отказывалась от мяса, а тогда должна была есть его, ведь отдельно для нее не готовили. Она вспоминает, что была не такая, как сестры и братья, ведь имела творческую хрупкую душу.

"Я знаю, я не была такая, как все. Я теперь начинаю понимать. Как я выжила? Наивная, доверчивая такая в таком ужасе выросла", – призналась Нина Матвиенко.

Добавим, у самой 73-летней Нины Матвиенко трое детей: двое сыновей Иван и Андрей и знаменитая дочь Тоня, которая на днях отпраздновала 40-летие.