Тоня Матвиенко умилила видео с двумя дочерьми: как выглядит Ульяна, которую певица родила в 17
Источник:Тоня Матвиенко
У певицы Тони Матвиенко две дочери – 24-летняя Ульяна и младшая Нина от Арсена Мирзояна, которой всего 7. У девушек отличные отношения. Звездная мама показала их обоих на редком семейном видео.
В марте этого года Тоня Матвиенко с концами вернулась в Украину из Великобритании, где жила как беженка и получала социальную помощь. С ней домой приехала дочь Нина, поэтому сейчас звездная семья в полном составе. В честь Дня защиты детей певица даже запостила трогательное видео, на котором засветился и Арсен Мирзоян.
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Тоня Матвиенко показала двух дочерей на редком видео
Тоня Матвиенко показала дочерей в авто, где кровать расположена над водительским сиденьем. На залитой солнцем полочке Нина поцеловала Ульяну в щечку, а та ее в ответ. Видео певица опубликовала под свою песню 2019 "Дитячий сміх".
Вы моя жизнь и продолжение целой нации. Я всегда рядом, не бойтесь ничего. Мама,
– с любовью подписала Тоня Матвиенко.
Напомним, что дочь Ульяну Тоня Матвиенко родила в 17 от старшего на 6 лет парня. Она вышла за него замуж, но из-за неудавшегося брака вернулась под родительское крыло. Кстати, родители по-разному отреагировали на раннюю беременность единственной дочери – если мама Нина Матвиенко нормально восприняла эту информацию и даже обрадовалась, так отец Петр Гончар возмутился, что Тоня "доигралась". Однако потом и он успокоился, даже фреш в постель носил.
- Кстати, роман Тони с женатым на то время Арсеном Мирзояном Нина Матвиенко тоже приняла спокойно. Сейчас он главный кормилец в семье, потому что зарабатывает от 2 до 3 тысяч долларов в месяц. Звездная теща даже приносит ему чеки за "коммуналку", потому что живут они вместе.
- Интересно, что во взрослых сыновей Арсена Мирзояна от первого брака нормальные отношения с Тоней Матвиенко. Они даже ходят вместе в музеи.