Украинские артисты Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко около 4 лет состоят в браке. Они воспитывают детей от первых отношений и занимаются общей дочерью Ниной.

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Хочет ли Арсен Мирзоян еще детей

На вопрос, планирует ли супруги пополнение в семье, исполнитель уверенно ответил: "Нет!". Пара даже не задумывается о том, чтобы снова стать родителями. Так же считает Тоня Матвиенко.

Можно сказать, у нас знак стоп. Мы ответственные люди и понимаем, что для этого нужно много сил, финансов и здоровья. Я считаю, что один из важных и необходимых вкладов – в детей. Искать ответы и смысл жизни следует именно в них. Надо вкладывать в них деньги, помогать, делиться опытом и уберегать от ошибок,

– подчеркнул Арсен Мирзоян.



Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / Фото из инстаграма Арсена Мирзояна

Что известно о предыдущих отношениях звезд

Арсен Мирзоян был женат тогда, когда встретил Тоню Матвиенко. В первом браке у артиста появилось двое сыновей – Влад и Артем. Муж ушел от жены Анны, потому что влюбился в Антонину.

Тоня Матвиенко впервые забеременела в 17 лет и родила дочь Ульяну, которой сейчас 22 года. Тогда же она сыграла свадьбу с отцом ребенка. Но по определенным причинам их союз распался.

Семейные традиции в семье певцов

Знаменитость поделился, что в их семье есть определенные традиции. Впрочем, они немного изменились из-за карантина и пандемии коронавируса.

Уже лет 8 мы каждое лето ездим в Яремче. Собираем всех детей и отправляемся на отдых на пару недель. Летом там не жарко – чудесный климат и холодные горные реки. Со старшим выезжаем на велосипедах, с младшим – на рафтинг или на квадроциклах катаемся,

– рассказал Мирзоян.

Певец добавил, что за время карантина они с семьей успели отдохнуть на море: "Я раза 2, а девушки – 3 раза были в Египте, первый раз задержались на целый месяц, как раз попали на некурортний сезон, но это тоже круто, ведь там не холодно – около 20 градусов, а море все равно теплое".

Дома семья звезд также очень активно проводит время. С 5-летней Ниной Арсен Мирзоян устраивал прогулки, играл в волейбол. В воскресенье артист утром бежал кросс, а потом гулял по паркам с дочкой.