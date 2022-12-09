В необычном для себя стиле: Тоня Матвиенко выпустила песню "Кульбабы"

Тоня Матвиенко записала песню "Кульбабы" 23 февраля. По словам артистки, этим треком она хотела удивить не только слушателей, но и себя: вокальные партии записаны не в присущей для певицы манере.

Эту песню Тоня планировала выпустить в мае, трек должен был быть подарком ко дню рождения любимого Арсена Мирзояна. Но не произошло так, как предполагалось.

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Тоня Матвиенко представила песню в необычном для себя стиле

Тоня выпустила песню перед новогодними праздниками, надеясь, что своим содержанием и игривым настроением может натолкнуть слушателей на теплые воспоминания из прошлого, поддержать дух украинцев.

Да, сейчас не весна и одуванчиков мы не видим, но я хочу, чтобы песня "Кульбабы" согревала каждого украинца. Возможно, она вернет вас в юность, где вы встретили первую любовь. Или в песне узнаете себя в настоящем – влюбленного до безумия. Только с чувством любви мы надеемся на светлое будущее,

– подчеркнула Матвиенко.

Тоня Матвиенко – "Кульбабы": слушайте песню онлайн

Напомним, это уже не первый трек, который Тоня записывала любимому. В 2019 году она выпустила песню "Доберман", которую также посвятила мужчине.

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