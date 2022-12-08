"Щедрик" Николая Леонтовича стал символом и мелодией рождественской любви и тепла объятий по всему миру. Сегодня украинцы спели эту песню с другими словами, написанными войной – Carol for the Charity.
Вас может заинтересовать ROXOLANA выпустила "Очень теплую песню", записанную во время блекаута: щемкое видео
Группа "Антитела" представила Carol for the Charity
Коллектив рассказал, что создавал Carol for the Charity вместе с легендарным хором имени Веревки, а также с детьми, которые, несмотря на атаки врагов, тревоги и блекауты, до сих пор остаются в Украине, продолжают петь.
Carol for the Charity – обновленная версия всемирно известного "Щедрика". Saatchi & Saatchi Ukraine адаптировали текст колядки к современным реалиям, чтобы помочь украинским детям услышать в это нелегкое время.
Слушайте, шамайте песню и донатьте ради победы и приближения не военного, а мирного Рождества в Украине и звонкого детского смеха на праздники. Помогите украинским детям, пострадавшим от войны, сделав донат в Фонд Елены Зеленской,
– призывали исполнители.
Группа "Антитела", ансамбль Веревки и детский хоровой ансамбль "Зернышко" – Carol for the Charity: слушайте песню онлайн
Напомним, украинский "Щедрик" 4 декабря прозвучал в стенах легендарного Карнеги-холла. Там 100 лет назад американцы впервые услышали произведение Николая Леонтовича, которое теперь является символом Рождества едва ли не для всего мира.