"Меня все задрало": почему Тоня Матвиенко чуть не бросила Мирзояна перед войной

Весной сетью разлетелись слухи о разводе Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна. Певица с юмором отреагировала на них, но как выяснилось, кризис они пережили еще до полномасштабной войны.

На днях Тоня Матвиенко опровергла слухи о разводе с Арсеном Мирзояном, а теперь призналась, что они могли разбежаться еще до 24 февраля. В начале 2022 года звездная пара многое посмотрела.

Читайте также Участник "Холостячки" совершил каминг-аут и объявил о помолвке с любимым

Почему Тоня Матвиенко хотела уйти от Мирзояна

Были моменты, которые мне все это время не нравились, потом я повзрослела. В какой-то момент меня задрало все, сказала: "Я так не могу". И написала ему все, что мне не нравится. Он тогда понял, что я не шучу и наконец-то меня услышал. И мне так легко стало,

– призналась звезда.

С того времени у них начались новые счастливые отношения. Удивительно, ни война, ни расстояние их не испортили. Скорее наоборот – в разлуке артисты будто влюбились друг в друга снова.

"Настолько были волнительны эти встречи, будто я первый раз шла на свидание. Труднее всего было не встретиться, а понимать в конце, что это ненадолго, и снова отпустить. У меня как разрыв сердца, такое отчаяние, такое одиночество наступает", – со слезами на глазах заявила Тоня Матвиенко.

Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном / Фото из инстаграма певицы