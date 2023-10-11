Она в песне будет жить с нами, – семья Матвиенко обратилась к украинцам во время прощания
Источник:Ян Доброносов
Семья Нины Матвиенко обратилась к украинцам во время прощания с народной артисткой. Каждый из родных выразил благодарность.
В среду, 11 октября, в Киеве простились с Героем Украины Ниной Матвиенко. Каждый из семьи певицы выразил благодарность украинцам и всем тем, кто провел в последний путь народную артистку.
Смотрите также Монатик, Зибров, Павлик, "Кролики": кто из известных лиц пришел на похороны Нины Матвиенко
Семья Матвиенко поблагодарила украинцев
Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, Ульяна Матвиенко и Петр Гончар обратились к людям, которые тоже пришли отдать честь Нине Митрофановне.
- Тоня Матвиенко: "Большое горе в нашей семье и для нашей страны. Я хочу всех поблагодарить. Всех людей, которые помнят, ценят и уважают мою маму. Ее песня будет звучать вечно".
- Арсен Мирзоян: "Спасибо за соболезнования, спасибо за теплые слова за все теплые отзывы, которые были, поддержку".
- Петр Гончар: "Спасибо за память за внимание, любовь к песне Нины. Она в песне будет жить с нами".
- Ульяна Матвиенко: "Спасибо всем, кто ее знает, помнит и будет помнить. Кто был лично знаком, знал какая она классная женщина. Она всегда останется с нами в сердцах и памяти".
Тоня Матвиенко призналась, что в эти дни чувствует мамино присутствие. Поэтому поблагодарила ее за воспитание, пример и большой вклад для Украины. Также певица назвала последнее желание Нины Матвиенко – не плакать на похоронах.
Я теперь буду ее слушать и всегда знать, что она рядом. Спасибо ей за все, за каждую секунду. Она очень просила, чтобы на ее похоронах не плакали. А улыбнулись, вспомнили что-то о ней хорошее,
– поделилась Тоня.
Семья Матвиенко поблагодарила украинцев: видео
В Киеве простились с Ниной Матвиенко
- В Национальной филармонии завершилось прощание с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко. Люди выстраивались в огромные очереди, чтобы воздать честь исполнительнице. Позже Нина Матвиенко должна быть похоронена на Зверинецком кладбище.
- С Ниной Матвиенко пришли проститься украинские звезды – среди них певцы Виктор Павлик, Монатик, Павел Зибров, ведущий Анатолий Анатолич, танцовщик Амадор Лопес. Почитали политику – Виталий Кличко и Руслан Стефанчук.
- На похоронах христианскую молитву исполнили хористы по хору имени Веревки. Нина Матвиенко была солисткой коллектива.