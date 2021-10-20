Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян рассказали о лучших свиданиях в своей жизни

С дочерью Нины Матвиенко Арсен Мирзоян познакомился во время съемок "Голоса страны". Звезды уже 10 лет вместе. За это время у них было множество свиданий в разных уголках мира. На удивление, одно из самых романтичных состоялось в поезде.

40-летняя Тоня Матвиенко и 43-летний Арсен Мирзоян в браке всего четыре года, но их история любви началась в далеком 2011-м на "Голосе страны". В то время женатый певец впечатлял дочь народной артистки дерзкими поступками. Именно тогда состоялось одно из лучших свиданий в жизни пары.

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Как вспоминает звезда, она возвращалась с концерта в Киев, выкупив все купе. На одной из остановок в ее вагон ворвался Арсен Мирзоян. В столицу они ехали уже вместе.

Я уезжала с концерта, а он подсаживался ко мне в поезд. У него даже не было билета, потому что у меня было куплено все купе,

– рассказала Тоня Матвиенко.

Зато участнику "Голоса страны" запомнилась их командировка в США. На гастроли они летали летом 2016 года. Влюбленные не только давали концерты, но и наслаждались архитектурой городов, в частности Сан-Франциско.

"Такое состояние, такое настроение что-то делать, что-то чувствовать вместе", – вспомнил Арсен Мирзоян.



Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян в Сан-Франциско / Фото из инстаграма певицы

Что известно об отношениях Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна