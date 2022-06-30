Звезда "Тора" Том Гиддлстон впервые станет отцом
Источник:Vogue
Британский актер Том Гиддлстон впоследствии станет отцом, первенца ему родит невеста Зави Эштон. О пополнении в семье СМИ сообщалось ранее.
О беременности женщины стало известно на премьере фильма "Список мистера Малкольма", где Эштон сыграла одну из главных ролей – светскую женщину 19 века Джулию, которая ухаживает и впоследствии стремится отомстить завидному холостяку мистеру Малкольму. На событие актриса пришла в платье от узбекистанского бренда Sabina Bilenko Couture, которое не скрывало уже достаточно округлого живота.
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Для глянца Vogue звезда сделала несколько волшебных фото перед красной дорожкой, где нежно гладила живот и с нетерпением ждала выхода на публику.
Для просмотра всех фото пролистывайте направо:
Что известно об отношениях Тома Гиддлстона и Зави Эштон
- 41-летний Том и 37-летняя Зави встречаются уже около трех лет. В 2019 году они снялись в пьесе "Измена" и с тех пор, вероятно, начали общение.
- Впервые пара подтвердила свои отношения в 2021 г., когда вместе появились на церемонии Tony Awards. В марте 2022 года стало известно, что пара обручилась.
- Раньше влюбленные не состояли в браке. У Тома был роман актрисой Сюзанной Филдинг, продолжавшийся с 2008 по 2022 год. Уже в 2016 году актер несколько месяцев встречался со знаменитой певицей Тейлор Свифт. Что касается Зави Эштон, то о ее личной жизни известно мало.
- Стоит добавить, что Тома Гиддлстона фанаты знают из знаменитой ленты Marvel "Тор", где он сыграл роль Локи. В 2021 году также вышел одноименный сериал "Локи" в главной роли с актером.