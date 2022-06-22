На днях стало известно, что самый старший сын Илона Маска – Ксавьер, у которого еще есть брат-близнец Гриффин, подал документы после своего 18-летия на смену полу. Также он хочет сменить имя и фамилию, взяв девичью мать – планирует быть Вивиан Дженной Уилсон.

Важно Назло отцу: 18-летний сын Илона Маска хочет сменить пол

Свое решение парень подкрепил словами, что ничем не хочет походить на своего знаменитого отца. Такой поступок удивил интернет-пользователей, но не его родную маму.

В своем твиттере она написала:

"У меня было удивительное детство", – сказал мне мой 18-летний сын. "Не могу поверить, что я такой нормальный". Я сказала: "Я очень горжусь тобой". "Я горжусь собой!"

Илон Маск или его звездная мама Мэй еще никак не отреагировали на такую новость в соцсетях.

Судебные документы на смену пола и имени юноши уже представлены в Верховный суд Калифорнии, округ Лос-Анджелес. Официальная причина звучит так: "Я уже давно не живу со своим биологическим отцом и не желаю быть каким-либо образом связанным с ним". Добавим, что кроме Ксавьера и Граффина у бывших супругов еще трое детей: Демиан, Кай и Саксон.



Дети Илона Маска несколько лет назад / Фото из соцсетей

Что известно о Джастине Маск

Женщина сейчас является канадской писательницей. Она училась в Королевском университете в Кингстоне и получила образование в области английской литературы. Там она познакомилась с Илоном. Впоследствии переехала в Японию, где преподавала английский, некоторое время жила в Австралии, а затем окончательно переехала в Калифорнию.

При Илоне Маске женщина вышла замуж в январе 2000 года. Их первый сын Невада родился в 2002 году, но умер от синдрома внезапной детской смерти в возрасте 10 недель.

С помощью искусственного оплодотворения она родила двойню мальчиков 2004 года, а в 2006 году – тройню мальчиков. Из-за работы Илона брак начал трещать, поэтому 13 сентября 2008 Джастин объявила о разводе с Маском. В статье для глянца Marie Claire она написала, что "была женой-стартером" и сочла их брак нездоровым. По ее словам, Илон часто унижал женщину, отказывал делать карьеру и заставлял перекрашиваться в блондинку. После развода в 2010 году они остались в хороших отношениях ради детей.

Женщина выпустила 6 собственных книг в жанре фэнтези. Последняя вышла в 2016 году.